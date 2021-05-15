Haberler Spor Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

NBA takımlarından Miami Heat'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in transfer edildiği açıkladı. 22 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

15.05.2021, 08:34