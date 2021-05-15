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Haberler Spor Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

Türk oyuncu takımı 'e transfer oldu!

takımlarından 'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk basketbolcu 'in transfer edildiği açıkladı. 22 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven daha önce 'de forması giymişti.

Türk oyuncu NBA takımı Miami Heat'e transfer oldu!

15.05.2021, 08:34

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu. Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu. Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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