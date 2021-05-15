Ümit Milli’ye Ege damgası

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları hazırlıkları kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı özel müsabakanın aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas kadroya Ege kulüplerinden 7 isim davet etti.



ALTINORDU'DAN 4 YILDIZ



Altınordu'dan Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Burak İnce ve Enis Destan'ı çağıran Kafkas, Menemenspor'dan Furkan Bayır, Afjet Afyonspor'dan Seyfettin Anıl Yaşar ve Turgutluspor'dan Erkan Süer'i de davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna karşılaşması öncesi İstanbul'da yapılacak kampa mart ve nisan aylarında organize edilen Genç Milli Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında bulunan antrenör danışmanları Peters Bernhard ve Levent Sürme'nin de katılacağı aktarıldı.