Balıkesirspor’da yaprak dökümü

TFF 1. Lig'de teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde kümede kalmayı başaran Aydeniz Et Balıkesirspor'da, Haziran ayında yaprak dökümü yaşanacak. Bal-Kes'te, kiralıklar Oğuzhan Çapar Kayserispor'a, Nemanja Mihajlovic Boluspor'a, Muhammed Enes Durmuş İstanbulspor'a, Erdal Öztürk ile Arb Manaj Keçiörengücü'ne, Enes İslam İlkin Samsunspor'a dönerken, kırmızı-beyazlılarda, Abdulkadir Özgen, Andrija Vukovic, Anıl Taşdemir, Atilla Özmen, Aybars Ceylan, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Birol Parlak, Cemal Kızılateş, David Deniz Kılınç, Doğa İşeri, Foxi Kethevoama, Hasan Özkan, İbrahim Halil Çolak, Mahatma Osumanu Otoo, Mert Örnek, Muhammed Ali Doğan, Oğuz Han Aynaoğlu, Roman Bezjak, Sedat Dursun ve Şahin Bayram'ın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitiyor.

21 FUTBOLCUYLA DEVAM

47 oyuncusundan 26'sı veda edecek Bal-Kes'te, Güney Çelik Keleş, Yasin Yiğit Berber, Yiğithan Kır'ın 2024'e, Abraham Nnamdi Nwankwo, Ayberk Kaygısız, Bedirhan Kolkoparan, Bosse Adam Cedric Kore, Hüseyin Karabey, Sedat Yiğit Kurnaz, Ümit Doğru'nun 2023'e, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Antonio Mrsic, Berkay Aykurt, Cumali Bişi, Enes Karabulut, Oltion Bilalli, Serdar Güncü, Taşkın Çalış, Uğur Aygören'in de 2022'ye kadar mukaveleleri var.