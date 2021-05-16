Bodrumspor'da 17 isim ayrıldı

2. Lig takımlarından Bodrumspor'da, takımın yarısı veda ediyor. Yeşil-beyazlılarda, 34 futbolcudan 17'sinin sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Kiralık 11 oyuncudan Adem Metin Türk, Apti Mert Çayir, Batuhan Berkay Fındık, Cenk Şen, Gökdeniz Yılmaz, Halil İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan, Yakup Mert Çakır Antalyaspor'a, Emre Kaplan ve Enes Karakuş Başakşehir'e döndü. Bodrumspor'da, Burak Çolak, Egemen Gençalp, Emirhan Subaş, Erkan Değişmez, Oğuzhan Türk, Ozan Sol'un mukaveleleri de sona erdi.

ELDE 17 OYUNCUSU KALDI

Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kadroda 17 oyuncu kalacak. Batuhan Ayvaz, Celal Dumanlı, Emre Can Coşkun, Ferit Özler, Hüseyin Yiğit Karabacak, İsmail Tarım, Kayahan Karagöl, Medeni Bingöl, Melih Enes Uygun, Mert Görgülü, Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Süleyman Özdamar'ın 2022'ye, Hüseyin Erkan, Kadir Arslan'ın 2023'e, Murat Elkatmış'ın 2024'e, Süleyman Güneş'in de 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.