Edremit Gürespor kahroldu

TKBL'DE çeyrek finalde Çeşme Basketbol'u eleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, yarı final ilk maçında İstanbul'da Emlak Konut'a son saniye basketiyle 64-63 yenilip, seride 1-0 geriye düştü. Maça hızlı başlayan ve ilk periyotu 23-16 önde geçen Edremit Güre, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü devreyi de 41-33 galip tamamladı. Üçüncü periyotta Aslı, Richardson ve Deniz'le etkili olan Edremit Belediyesi Gürespor, Emlak Konut'ta Jordan'ı durduramadı, yine de son bölüme 6 sayı farkla galip girdi: 55-49. Son çeyrekte büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Zilan'ın basketiyle 63-62 öne geçen Balıkesir temsilcisi, bitime 3 saniye kala Jordan'ın basketiyle yıkıldı: 64-63. Edremit Belediyesi Gürespor, seride ikinci maç yarın saat 14.00'te İstanbul'da, üçüncü maç 20 Mayıs Perşembe günü Balıkesir'de oynanacak.

■ SERVET SARUN