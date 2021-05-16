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kahroldu

TKBL’de yarı final ilk maçında önünde son saniye basketiyle mağlup olarak yıkıldı

Edremit Gürespor kahroldu

16.5.2021

TKBL'DE çeyrek finalde Çeşme Basketbol'u eleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, yarı final ilk maçında İstanbul'da Emlak Konut'a son saniye basketiyle 64-63 yenilip, seride 1-0 geriye düştü. Maça hızlı başlayan ve ilk periyotu 23-16 önde geçen Edremit Güre, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü devreyi de 41-33 galip tamamladı. Üçüncü periyotta Aslı, Richardson ve Deniz'le etkili olan Edremit Belediyesi Gürespor, Emlak Konut'ta Jordan'ı durduramadı, yine de son bölüme 6 sayı farkla galip girdi: 55-49. Son çeyrekte büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Zilan'ın basketiyle 63-62 öne geçen Balıkesir temsilcisi, bitime 3 saniye kala Jordan'ın basketiyle yıkıldı: 64-63. Edremit Belediyesi Gürespor, seride ikinci maç yarın saat 14.00'te İstanbul'da, üçüncü maç 20 Mayıs Perşembe günü Balıkesir'de oynanacak.

■ SERVET SARUN

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