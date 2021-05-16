Fethiye kahretti

14. dakikada sağ kanattan ceza alanına inen Anıl Arıcıoğlu kaleyi yokladı, top yandan dışarı gitti. 19'da Cemal'in pasıyla ceza alanına giren Yakup dönerek topu köşeye gönderdi, kaleci Ramazan iki hamlede gole izin vermedi. 21'de Serhat'ın korner atışı ceza alanını karıştırdı Fatih'in arka direğe aşırdığı topu Yakup kale içinde dışarı attı. 30'da Fatih'in pasıyla topla buluşan Yakup savunmaya rağmen yerden sert vurdu, kaleci Ramazan'ı geçen topu çizgiden Fadıl çıkardı, Fethiye golden oldu. 42'de Anıl Arıcoğlu'nun sağdan ortaladığı topa iyi yükselen Yakup kafayı vurdu, top dışarı gitti. 45+1. dakikada Yakup'un pasında Anıl Arıcıoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi. İlk devre golsüz kapandı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

60. dakikada Burak'ın pasında Abdurrahman rakibini ekarte edip sol ayağı ile sert vurdu, kaleci Serkan'ın uzanmasına rağmen top ağlara gitti: 0-1. 70'te Fethiyespor, altıpasın ön tarafında kazandığı çift vuruşta Mert vurdu, kaleci Ramazan gole izin vermedi. 76'da Cemal'in yerden pasını düzelten Anıl Arıcıoğlu, sağ çaprazdan çok sert vurdu, skora denge geldi: 1-1. 87'de Yakup'un serbest vuruşunda top direği sıyırıp auta gitti. 90+2. dakikada Yakup'un ortaladığı topa Hakan kafayı vurdu. Recep topu çizgiden çıkardı. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti.

PFDK'DAN CEZA YAĞDI

Fethiyespor'u, Yomraspor'la sahasında oynadığı rövanş maçında çıkan saha olayları nedeniyle PFDK, ceza yağdırdı. Fethiyespor Kulüp Başkanı Esat Bakırcı'ya 30 gün hak mahrumiyeti ile 8 bin 50 TL para cezası verilirken, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı 10 bin TL, kulüp mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 3 bin TL, Kovid-19 salgını nedeniyle 12 bin 500 TL para cezası kesildi.

KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Fethiyespor Teknik Direktörü Enver Ataçocuğu, Yomraspor maçı kadrosunda iki değişiklik yaptı. Ataçocuğu, Mehmet Sacit Yolcu ve Tahir Kurtuluş'u yedek kulübesine çekerken, Serhat Mutlu ile Mert Özmen'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lacivert-beyazlılarda, Kutay Yokuşlu, Anıl Gir, Görkem Kınay, Hüseyin Rüzgar, İbrahim Ethem Sevinç sakatlıkları nedeni ile kadroda yer almadı. Kaptan Sabri Turgut, iyileşip formasını giydi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ