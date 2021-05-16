Manisa FK’da görüşme haftası

2. Lig'de şampiyon olup 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü'nde iç transfer görüşmeleri başlıyor. Siyah-beyazlılarda, 29 futbolcudan 10'unun sözleşmesi sona eriyor. Şampiyonda, Samsunspor'dan kiralık gelen Recep Burak Yılmaz'ın dışında sözleşmeleri biten Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Mehmet Güven, Nizamettin Çalışkan, Samet Karabatak, Serdar Deliktaş, Sertaç Çam, Volkan Okumak, Zahit Fındık'la bu hafta ilk görüşmeler yapılacak. Manisa FK'da, Ahmet Kesim, Ferhat Yazgan, Mustafa Durak, Ömer Kahveci, Ümit Kurt, Yiğit Kerem, Yusuf Balcıoğlu'nın 2022'ye, Birkan Yılmaz, Çağrı Giritlioğlu, Hakan Barış, Kemal Rüzgar, Mehmet Uysal, Mehmet Yılmaz, Mert Denizli, Mikail Koçak, Oğuz Cengiz, Okan Eken, Alaettin Batuhan Tur'un 2023'e, Ahmet Hakan Boldan'ın da 2025'e kadar mukavelesi var.

■ SERVET SARUN