Turgutlu potada zaferden zafere

KADINLAR Basketbol Bölgesel Ligi C Grubu'nda son hafta mücadelesinde İstanbul Basktebol Feneri'ni 77-48'lik skorla mağlup eden Turgutlu Belediyespor, 8'de 8 yapmayı başardı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda rahat bir galibiyete uzanan kırmızı-siyahlılar, ilk periyotu 22-16, devreyi 40-26 ve üçüncü periyotu da 59-42 önde geçti. C Grubu'nu namağlup zirvede tamamlayan Turgutlu Belediyespor, adını 6'lı Final Grubu'na yazdırmayı başardı. Başantrenör Serdar Babacan, "Sezon boyunca hırslı, motivasyonu yüksek ve seyir keyfi oldukça güzel maçlara imza attık. Namağlup Final Grubu'na kaldık. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Turgutlu Belediyespor'un rakipleri, Rize Belediyesi, Kastamonu İstiklal Yolu, Tarsus Belediyesi, Denge Okulları ve Burhaniye Belediyespor olacak.

■ SERVET SARUN