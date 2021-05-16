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Haberler Spor Turgutluspor’da 16 oyuncu kaldı

’da 16 oyuncu kaldı

Turgutluspor’da 16 oyuncu kaldı

16.5.2021

2. Lig temsilcisi Turgutluspor'un, iç trasferde çok rahat. 28 futbolcudan 8'i kiralık toplam 12 oyuncunun sözleşmesi biterken, 16 ismin mukaveleleri devam ediyor. Kırmızı-siyahlılarda, Emre Keskin, Hamit Kulya, Marvin Sinan Büyüksakarya, Mert Narin, Mete Sevinç, Muhammet Beşir, Sinan Özkara, Uğur Tosun, Yunus Yağız'ın 2022'ye, Muhammed Rıdvan Özdemir, Muhammet Haşim Çoban, Mutlu Aksu Doğan, Okan Erdik, Osman Efe Uzun, Samed Hakan Kılıç, Yiğit Utku Gök'ün de 2023'e kadar mukaveleleri sürüyor.

KİRALIKLAR KULÜPLERİNE DÖNDÜ
Turgutluspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Nasuh Fenerbahçe'ye, Erdoğan Kaya Beşiktaş'a, Erkan Süer Galatasaray'a, Hüseyin Yılmaz Manisa FK'ya, Kadir Yazıcı Altay'a, Muhammet Arslantaş Başakşehir'e, Muhammet Taha Tepe Trabzonspor'a, Sezer Özmen Hekimoğlu Trabzon'a döndü. Kasaba'da, kadroda bulunun isimlerden Can Sevinç, Mithat Yaşar, Savaş Polat, Serkan Akın'ın sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

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