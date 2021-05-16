Uşak transferde çok terleyecek

2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da, 24 futbolcusundan 19'unun sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitiyor. Kırmızı-siyahlı yönetim, Abdullah Balıkçı, Ali Kılıç, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya, Ersin Aydın, Hüseyin Koç, İbrahim Bağcı, İbrahim Şirin, İsmet Benli, Kadir Ari, Levent Aktuğ, Mehmet Bektaş, Mehmet Gürkan Öztürk, Mert Çakar, Noyan Öz, Resul Türkkalesi, Samet Cantürk, Serhat Baştan ve Türker Toptaş'la yeniden masaya oturacak. Aşigo'da, Abdullah Emir Bilgiç, Berkay Özer, Seçkin Getbay'ın 2022'ye, Mert Meriç'in 2023'e, Muhammed Fatih Kunat'ın da 2025'e kadar mukavelesi bulunuyor.