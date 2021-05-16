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kupada da yok

İlk maçta 31-25 mağlup olan mavi-beyazlılar, şampiyonluğu kaptırdığı ’ya rövanşta da aynı skorla boyun eğdi, büyük şok yaşadı

Yalıkavakspor kupada da yok

16.5.2021

YALIKAVAKSPOR, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kastamonu Belediyespor'a 31-25 mağlup oldu, yarı finali ıskaladı. Korona virüs şokunun ardından ligde dağılan şampiyonluğu Kastamonu Belediyespor'a kaptıran Denizin Kızları, kupada ilk maçta 31-25 mağlup olduğu Kastamonu Belediyespor'a çeyrek final rövanş mücadelesinde de aynı skorla yenilip, hayal kırklığı yaşattı. Karşılaşmanın ilk yarısı her iki ekibin karşılıklı sayıları ile geçildi. 20. dakikayı konuk ekip 8-7, 27. dakikayı da 11-9 önde geçti, ilk yarıyı da 13-11 geride kapatan Yalıkavakspor, ikinci yarıya hızlı başladı, skoru eşitledi.

SONUNU GETİREMEDİ
HER iki ekibin karşılıklı golleriyle başlayan mücadelede 45. dakika 21-21 beraberlikle geçilirken, mavi-beyazlılar, karşılaşmayı 31-25 kaybetti. Avrupa, lig ve kupada 27 maç yenilgi yüzü görmeyen Yalıkavakspor, çifte kupaya ulaşmayı arzuladığı sezonu kötü tamamladı.

■ SERVET SARUN

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