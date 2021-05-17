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Antalyaspor - Beşiktaş finalinin hakemi belli oldu

Son dakika.... Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Kupası finalini hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği belirtildi.

17.05.2021, 16:24