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Haberler Spor Antalyaspor - Beşiktaş finalinin hakemi belli oldu

- finalinin hakemi belli oldu

Son dakika.... ile 'ın karşı karşıya geleceği Ziraat final maçını yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Kupası finalini hakem 'ın yöneteceği belirtildi.

Antalyaspor - Beşiktaş finalinin hakemi belli oldu

17.05.2021, 16:24

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

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