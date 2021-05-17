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Fethiyespor zora soktu

3. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında sahasında ’yla 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptırdı.

Fethiyespor zora soktu

17.5.2021

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off Yarı Final ilk karşılaşmasında evinde İskenderun FK ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, 19 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı rakibine kaptırdı. İç saha avantajını kullanamayan lacivert-beyazlılar, rakibine yenilmemesine rağmen iç sahada kalesinde gol görerek işini zora soktu.

ATAÇOCUĞU: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
İSKENDERUN'DA aynı coşkuyla mücadele ederek rövanş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini dile getiren teknik direktör Enver Ataçocuğu, "Bu takım şampiyon olacak" dedi.
Farklı galip gelebilecekleri bir müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirten Ataçocuğu, "Maçın hakkı bu değildi. İlk düdükten son düdüğe kadar galibiyeti kovaladık. Takımımız elinden geleni yaptı, kazanmak için çok uğraş verdiler.
Fırsatları değerlendirsek 4-5 farkla galip gelebilirdik.
Önemli olan sergilediğimiz oyundu. İstekli ve arzulu futbol umut verdi. Bu takımın 2. Lig'e çıkacağına yürekten inanıyoruz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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