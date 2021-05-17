Göztepe hentbolda Süper Lig’e veda etti

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde deplasmanda Ümitköy AİHL Başkent Akademispor'a konuk olan Göztepe, karşılaşmayı 40-26 kazanmasına rağmen Süper Lig'e veda etti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sene 6. sezonunu yaşayan sarı-kırmızı ekip, bu sezon ligde oynadığı 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 16 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi ve İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademispor'dan sonra veda eden üçüncü takım oldu.
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