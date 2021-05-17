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Haberler Spor Göztepe hentbolda Süper Lig’e veda etti

Göztepe hentbolda Süper Lig’e veda etti

Göztepe hentbolda Süper Lig’e veda etti

17.5.2021

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde deplasmanda Ümitköy AİHL Başkent Akademispor'a konuk olan Göztepe, karşılaşmayı 40-26 kazanmasına rağmen Süper Lig'e veda etti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sene 6. sezonunu yaşayan sarı-kırmızı ekip, bu sezon ligde oynadığı 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 16 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi ve İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademispor'dan sonra veda eden üçüncü takım oldu.

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