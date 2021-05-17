Los Angeles Lakers umutlarını yeşertti

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 122-115 yenerek doğrudan Play-Off'a kalma şansını sürdürdü.

Batı Konferansı'nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers'ı 7 sayı farkla mağlup etti. Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu. Lakers'ın play-off'a direkt gidebilmesi için yarın New Orleans Pelicans'ı yenmesi, Portland Trail Blazers'ın da Denver Nuggets'a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs'taki Play-In turnuvasına katılacak. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 140- 103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.