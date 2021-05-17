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Haberler Spor Nazilli Belediye Avrupa’yı solladı

Avrupa’yı solladı

Nazilli Belediye Avrupa’yı solladı

17.5.2021

Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, gösterdiği performansla Avrupa takımlarını da geride bıraktı.
Naz-Naz, oynadığı son 12 maçta gol atma başarısı gösterdi. Mardin Fosfat maçının ardından siyahbeyazlılar, İskenderun FK, Kütahyaspor, Halide Edip Adıvar, Tokatspor, Ağrı 1970, Çengelköy, Darıca G.Birliği, Yozgat 1959, Tekirdağspor, Karaman Belediye, Tepecikspor ve Yomraspor maçlarında gol atma sevinci yaşadı, Avrupa'nın ünlü kulüplerini geçmeyi başardı. Barcelona, Juventus, Milan, Roma, Real Madrid, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea son 12 maçta gol sevinci yaşayamayarak Naz-Naz'ın gerisinde kaldı.

İHSAN KARATAŞ

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