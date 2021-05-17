  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Türkiye Kupası finali seyircisiz!

finali seyircisiz!

Son dakika... 'nda final mücadelesinde ile , İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yrın akşam karşı karşıya gelecek. Daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.

Türkiye Kupası finali seyircisiz!

17.05.2021, 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 12:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Kupası finali seyircisiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.