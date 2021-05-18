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Haberler Spor İzmirspor camiası Hüseyin’e ağlıyor

camiası Hüseyin’e ağlıyor

İzmirspor camiası Hüseyin’e ağlıyor

18.5.2021

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor'da forma giyen, İşitme Engelliler Milli Takımı'nın da oyuncularından Hüseyin Er'in vefatı lacivert-beyazlı camiayı yasa boğdu. Daha önce İngiltere'nin ST John DFC takımında da oynayan 36 yaşındaki futbolcunun Londra'da yalnız yaşadığı ve antrenman sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Talihsiz futbolcunun cenazesinin Londra'da toprağa verildiği belirtildi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Türkiye Futbol Federasyonu, Er'in vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınladı. Hüseyin Er, daha önce İşitme Engelliler Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanan kadrolarında yer almıştı.

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