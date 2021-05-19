A Milli Takım üç hazırlık maçı yapacak

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarına bugün Antalya'da başlayacak. Milli takım, EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde 3 özel maç yapacak. Milliler Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Azerbaycan ile oynayacak. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi. Yeni rakibin kim olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak. Milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelecek.

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