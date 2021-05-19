Balıkesirspor’da Arb Manaj ısrarı

1. Lig'de kümede kalmayı başaran Balıkesirspor'da yönetim, yeni sezonda da Kosovolı forvet Arb Manaj'ı gelecek sezonda kadroda görmek istiyor. Devre arasında Keçiörengücü ekibinden kiralanan 22 yaşındaki forvet, attığı gollerle takımın kümede kalmasında başarılı oldu. Bal-Kes yönetimi, teknik patron Yusuf Şimşek'in ısrarla istediği futbolcu için sözleşmesi 2022'ye kadar bulunan Keçiörengücü kurmaylarıyla temasa geçmeye hazırlanıyor. Manaj, Bal-Kes formasıyla görev yaptığı 14 maçta 6 gol atarken 1 asist yaptı. Ligin ilk yarısında Keçiörengücü ile de 12 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırıp 2 gol pası vermişti.

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