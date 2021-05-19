Gaziantep’te Pinto gitti, Bulut geliyor

GAZİANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararının ardından takımdan ayrıldı. Bu sezon lige Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayan, 21. haftada ise Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu takımın başına getiren Gaziantep FK, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 58 puanda tamamladı. Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılma kararının ardından Gaziantep ekibinin yeni hoca adayı ise sezon ortasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut oldu.

DİĞER