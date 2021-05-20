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Haberler Spor Fethiyespor havlu attı

havlu attı

Fethiyespor havlu attı

20.5.2021

Misli.com 3. Lig 2. Grup Play-Off Yarı Final rövanş maçında deplasmanda İskenderun FK'ya 1-0 mağlup olan Fethiyespor sezonu tamamladı. Sahasında 1-1 berabere kalan Muğla ekibi rövanş karşılaşmasında adını finale yazdıracak skoru bulamadı. Lacivertbeyazlılar mücadelenin 97. dakikasında Mutlu İlengöz'ün golüne engel olamadı. Fethiyespor'da 87. dakikada Mert Özmen ikinci sarı dan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Lacivert-beyazlılar oyunun son bölümünde sahada 10 kişi mücadele etti. Büyük bir şok yaşayan Fethiyespor 2. Lig yolurda yarı finalde havlu attı.
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