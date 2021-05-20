Manisa FK’dan Ege bombası

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK dış transferde boş durmuyor. 2. Lig'de namağlup şampiyon olarak tarih yazan ve 1. Lig'de de üst sıraları hedefleyen Manisa temsilcisi transferde son olarak gündemine Göztepe'nin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu'nu aldı. Geçen sezonu 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 1922 Konyaspor'da geçiren 19 yaşındaki yıldız golcüyü transfer listesine alan Manisa FK transferi bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Özellikle ligde 26 maçta attığı 9 golle takımına önemli bir fayda sağlayan Ege için Manisa FK'nın rakibi çok.

GALATASARAY DA İZLİYOR

Göztepe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki yıldız futbolcunun Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın da uzun süredir takibinde olduğu biliniyor. Aynı zamanda Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa gibi Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Ege Özkayımoğlu, yaz transfer döneminde adından hayli söz ettirecek gibi görünüyor. Futbolcu için Göztepe yönetimine resmi talibini iletecek olan Manisa FK kurmayları transferi kısa sürede bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun sözleşmesine kiralık oynadığı 1922 Konya için satın alma bedeli 1 milyon Euro'luk bir rakam yazmıştı.

SİYAH-BEYAZLILARDA LİSTE HAYLİ KABARIK

TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Manisa FK yönetimi bol alternatifli kabarık bir liste ile dış transferi yönetiyor. Hücum hattına Denizlispor'dan Hugo Rodallega, Fenerbahçe'den Papiss Cisse gibi yıldızları monte etmeyi planlayan yönetim, Adana Demirspor'da kiralık oynayan Galatasaraylı sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü de listesine almıştı. Siyah-beyazlılar, boşa çıkan Rodallega ve Cisse ile temaslarını sürdürürken, Yunus için de Galatasaray Kulübü'ne teklifini iletecek.

■ BURAK HAKERLER