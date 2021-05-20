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Haberler Spor Özbalta’nın yeni hedefleri var

Özbalta’nın yeni hedefleri var

Özbalta’nın yeni hedefleri var

20.5.2021

MANİSA Futbol Kulübü ile 2. Lig Beyaz Grup'ta rekorlar kırarak şampiyonluğu elde eden teknik direktör Serkan Özbalta, "TFF 1. Lig'de de fark yaratacak bir futbol sergilemek istiyoruz. Takviyelerimizi de bu yönde gerçekleştirip üst sıralara oynamak istiyoruz" dedi.
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