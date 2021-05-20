MANİSA Futbol Kulübü ile 2. Lig Beyaz Grup'ta rekorlar kırarak şampiyonluğu elde eden teknik direktör Serkan Özbalta, "TFF 1. Lig'de de fark yaratacak bir futbol sergilemek istiyoruz. Takviyelerimizi de bu yönde gerçekleştirip üst sıralara oynamak istiyoruz" dedi.
Özbalta’nın yeni hedefleri var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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