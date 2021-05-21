KSK kötü başladı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 83-79 mağlup oldu. Bu sonuçla sarılacivertli ekip, Play-Off yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Mücadeleye De Colo ve Vesely'nin sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ve 10-0'lık seri yakalayan İzmir temsilcisi, 13. dakikada 32-28'lik üstünlük kurdu. Periyottaki ilk basketini 14. dakikada Vesely ile bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 36-32 üstün geçti. İkinci çeyreğin son 5 dakikasını iyi oynayan sarı-lacivertliler, devre arasına 51-42 önde girdi. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 59-48.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu da 67-57 üstün bitirdi. Son çeyrekte geri dönmeye çalışan Pınar Karşıyaka, 33 ve 39. dakikalarda 2 kez farkı 6 sayıya indirmeyi başardı. Ancak Fenerbahçe Beko, sahadan 83-79 üstün ayrıldı. Serinin ikinci maçı yarın saat 15.00'da yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

SARICA VE MORGAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka arasında oynanan Play-Off yarı final ilk maçına hakem kararları damga vurdu. İzmir ekibini adeta çılgına çeviren kararlar veren hake üçlüsü, KSK'nin başantrenörü Ufuk Sarıca'yı çılgına çevirdi. Çekişmeli devam eden müsabakanın 17. dakikasında Sarıca itirazları nedeniyle ikinci teknik faulünü alarak ihraç edildi. Son periyodun başında İzmir temsilcisinde Raymar Morgan da üst üste iki teknik faulle diskalifiye edildi.