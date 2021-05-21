Milli heyecan başladı

SÜPER Lig'de sezonun tamamlanması sonrası futbolda gözler A Milli Takımımıza çevrilirken, önceki akşam çalışmalarına start veren ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'na odaklandı. Antalya kampında buluşan millilerimiz, 11 Haziran'da başlayacak dev organizasyon öncesi hazır hale gelip güç depolayacak. Teknik direktör Şenol Güneş oyuncuları ile yakından ilgilenirken kupa törenine katılan Beşiktaşlı oyuncular ve Avrupa'da forma giyen oyuncularımızın katılımı ile kadro tamamlanacak.



2 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKACAK

Güneş, oyuncuları ile yaptığı toplantılarda heyecan dolu ve zorlu bir yola çıktıklarını altını çizerek takımına olan inancını belirtti. A Millî Takım kafilesi, 2 Haziran Çarşamba tarihinde Antalya'dan Almanya'nın Paderborn kentine hareket edecek. Ay Yıldızlılar çalışmalarını 10 Haziran'a kadar Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Klosterpforte Oteli'nde sürdürecek. Ekibimiz 10 Haziran Perşembe günü Almanya'dan Roma'ya geçerek İtalya sınavı için Lifestyle Hotel'de kampa girecek.



27 MAYIS'TA AZERBAYCAN İLE OYNUYORUZ

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yolunda 27 Mayıs Perşembe akşamı Azerbaycan ile hazırlık maçı oynayacak. Maça ev sahipliği yapacak olan Alanya'da 2 yıl aradan sonra yeniden milli heyecan yaşanacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda A Milli Takım düzeyindeki tek maç 2 Haziran 2019'da oynandı. Özbekistan ile yapılan özel maçı 2-0 kazanan takımımızda gollerin ikisini de Zeki Çelik attı.



LİLLE'DEKİ YILDIZLAR KATILMADI

A Milli Takımımızın kadrosunda yer alan ve Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk için geri sayıma geçen üç yıldız ismimizin gelecek hafta kampa katılması bekleniyor. Fransız ekibinde oynayan Burak Yılmaz, Yusuf ve Zeki ligdeki final maçını bekliyor. Fransa Ligi'nde zirvede olan Lille son maçını 23 Mayıs'ta Angers ile oynayacak.