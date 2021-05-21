Nazilli Belediyespor’a iki eski başkandan destek

GELECEK sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor'un, kulüpte alacağı bulunan eski kulüp başkanlarından Ziya Aksüt ve Hilmi Volaka'dan destek çağrısına cevap geldi. Kulübün 1 delikli kuruşunu almayacaklarını söyleyen Aksüt ve Volaka; "Nazilli Belediyespor'dan alacağımız bir para yoktur. Nazillispor sevdalısı herkesin de böyle düşündüğüne eminim" ifadelerini kullandı. Kulüpten 351 bin 901 TL alacağı bulunan Ziya Aksüt ve 31 bin 743 TL alacağı bulunan Hilmi Volaka, yöneticilerin kendilerini ziyaret etmeleri ve talep etmeleri halinde bu alacaklarından vazgeçmeye hazır olduklarını dile getirdi.

■ ÜMİT ÖZMEN