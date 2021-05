Yıldız voleybolcu Ebrar iddialı konustu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, bu yaz mücadele edecekleri her turnuvada madalya almak istediklerini söyledi. Bu yaz Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncularından Ebrar, "Programımız oldukça yoğun. Öncelik verdiğimiz turnuva Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası. Her turnuvada en iyi başarıyı elde etmek istiyoruz. Her turnuvada kürsü ve madalya görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER