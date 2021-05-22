Balıkesirspor’da rota Kaan Kanak

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Adana Demirspor'un Süper Lig'e adını yazdırmasının ardından sözleşmesi biten eski oyuncusu Okan Alkan ile görüşmelerini sürdüren Ege ekibi, gündemine yine Güney ekibinden defans oyuncusu Kaan Kanak'ı aldı. Adana Demirspor'un devre arasında Erzurumspor'dan aldığı ve sözleşmesi süren 26 yaşındaki futbolcuyla Balıkesirspor yönetimin bir görüşme yapacağı öğrenildi. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği belirtildi. Yönetimin ayrıca Giresunspor ile sözleşmesi biten Yasin Ozan'ı da transfer listesine aldığı öğrenildi.

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