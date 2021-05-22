  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrumspor’da 11 futbolcu gitti

’da 11 futbolcu gitti

Bodrumspor’da 11 futbolcu gitti

22.5.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 34 futbolcudan 11'i takımlarına geri gitti. Ege ekibinde kiralık olarak forma giyen Adem Metin, Mert Çayır, Berkay Fındık, Cenk Şen, Gökdeniz Yılmaz, İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan ve Mert Çakır, Antalyaspor'a, Enes Karakuş ile Emre Kaplan ise Medipol Başakşehir'e döndü. Bodrumspor yönetiminin, yeni sezon öncesi özellikle Antalyaspor'dan bazı oyuncularla yola devam etmek istediği bu konuda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Bodrumspor'un yeni sezon çok daha güçlü bir kadro ile gireceği öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumspor’da 11 futbolcu gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.