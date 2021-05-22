Bodrumspor’da 11 futbolcu gitti

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'un kadrosunda yer alan 34 futbolcudan 11'i takımlarına geri gitti. Ege ekibinde kiralık olarak forma giyen Adem Metin, Mert Çayır, Berkay Fındık, Cenk Şen, Gökdeniz Yılmaz, İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan ve Mert Çakır, Antalyaspor'a, Enes Karakuş ile Emre Kaplan ise Medipol Başakşehir'e döndü. Bodrumspor yönetiminin, yeni sezon öncesi özellikle Antalyaspor'dan bazı oyuncularla yola devam etmek istediği bu konuda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Bodrumspor'un yeni sezon çok daha güçlü bir kadro ile gireceği öğrenildi.

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