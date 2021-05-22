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Haberler Spor Fethiyespor’da Ataçocuğu belirsiz

’da Ataçocuğu belirsiz

Fethiyespor’da Ataçocuğu belirsiz

22.5.2021

FETHİYESPOR'UN Play-Off yarı final karşılaşmalarında başarılı sonuç alamayıp, İskenderun FK'ya yenilerek finale çıkamaması camiayı üzüntüye boğarken, sözleşmesi sona eren teknik direktör Enver Ataçocuğu'nun durumu ise henüz belli olmadı. Ataçocuğu, "Yönetimin vereceğe her türlü karara saygılıyım. Ligin bitimine 3 hafta kala geldim, ilk hedefi tutturduk ama ikincisi olmadı. Takım liderken teknik direktör değiştirilmesini eleştirmeye devam ettiler. Yine de iyi bir görüntü ortaya koyduk. 31 Mayıs'ta sözleşmem bitiyor. Her şey o zaman belli olacak" diye konuştu.
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