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Haberler Spor Formula’da heyecan başlıyor

Formula’da heyecan başlıyor

Formula’da heyecan başlıyor

22.5.2021

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor. Formula 1'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan, 2. Max Verstappen (Hollanda): 80, 3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47, 4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41, 5. Charles Leclerc (Monaco): 40.
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