İşlerini yapsınlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası öncesi dün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

30 kişilik aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili konuşan Güneş, "Herkes özgürdür. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım" ifadelerini kullandı. EURO 2020'ye iyi bir sonuç alarak başlamak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Açılış maçında karşılaşacağız. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi bitirmez" dedi.

"BURAK YILMAZ'A HAKSIZLIK YAPTIK"

BU sezon Fransa'nın Lille takımında sergilediği performansla dikkati çeken Burak Yılmaz'ın milli takım için öncelikli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek olgusunu bize gösteren Burak Yılmaz'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Maddi değeri 5 ise 50 olmalıydı, oyuncu karakteri olarak saygınlık değeri yüzde 50 ise 80 ya da 100 olmalıydı. Burak bizim için öncelikli bir oyuncu. Bu bir eğitim meselesi. İnsanımızı dışarıda değil içeride üretmemiz gerekiyor" dedi.