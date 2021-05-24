Antalya, Akhisarlı Doğukan’la anlaştı

TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşerek taraftarını kahreden Akhisarspor'da bu sezon gösterdiği performansla parlayan Doğukan Nelik elden kaçtı. Altyapıda yetişip 2018 yılında profesyonel yapılan 20 yaşındaki stoper, bu sene 1. Lig'de formayı sırtına geçirip bir daha çıkarmadı. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kadronun değişilmezi olmayı başaran genç futbolcu, tamamı ilk 11'de 23 lig maçında forma giydi. Yönetimin sözleşmesini uzatmadığı genç oyuncu 400 bin TL'lik yetiştirme bedeliyle Süper Lig'in yolunu tuttu, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalya'yla anlaştı. Bu transferden bonservis geliri elde edemeyecek Akigo, 23 yaş altındaki Doğukan, 8 yıldır altyapısında yer aldığı için yetiştiricilik bedeli alacak.

SERVET SARUN