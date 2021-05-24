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Haberler Spor Brooklyn Nets’ten muhtesem baslangıç

’ten muhtesem baslangıç

Brooklyn Nets’ten muhtesem baslangıç

24.5.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Play-Off heyecanı, 4 maçla başladı. Doğu Konferansı'ndaki Play-Off ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets; Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında Boston Celtics'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti. Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı.
Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Luka Doncic, 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Milwaukee Bucks, Miami Heat'i uzatmada 109- 107, Portland Trail Blazers de Denver Nuggets'ı deplasmanda 123-109 mağlup etti.

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