Denizlispor’da Bakalorz da gitti

Denizlispor'da Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, takımdan ayrıldı.

Sözleşmesi 2022 yılında sona eren deneyimli futbolcu, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı olarak feshetti. Alman oyuncunun eşyalarını toplayıp kentten ayrıldığı öğrenildi. Bu sezon yeşil-siyahlılarla 31 maça çıkan Bakalorz, 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Bakalorz'la birlikte sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncuların sayısı da 15'e yükseldi. Horoz'da Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal, Recep Niyaz ve Muris Mesanovic ayrılmıştı.



RECEP NİYAZ ÇOTANAK'A

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz'a kanca attı.

Takımıyla kontratı sona eren 25 yaşındaki 10 numaranın önümüzdeki günlerde yeşil-beyazlı ekiple görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Süper Lig'den başka talipleri de olduğu ifade edilen başarılı oyuncu, bu sezon Denizli formasıyla 28 maçta 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan ayrılan Şilili sol açık Angelo Sagal'a, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor resmen talip oldu. 36 maçta 1 gol, 6 asistle oynayan Sagal'ın indirime gitmesi halinde Yiğido'ya yakın olduğu belirtildi.

SEBAHATTİN ALP