Fethiye’de yaprak dökümü

3. Lig 2. Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan ve Play-Off çeyrek finalinde Yomraspor'u eleyen, yarı finalinde İskenderun FK'ya yenilip elenen hedeflediği bir üst lige çıkamayan Fethiyespor'da ayrılık rüzgarları esiyor.

Lacivert-beyazlılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Kiralık oyuncularla birlikte sözleşmesi biten futbolcuların yeniden Fethiyespor'la sözleşme imzalayıp imzalamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik patron Enver Ataçocuğu'nun da durumu belirsiz.



BAKIRCI TOPLANTI YAPTI

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı yönetiminde toplanan yönetim kurulunun kongre kararı aldığı, sözleşmesi biten ancak devam edilmek istenen futbolcularla ilgili de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Fethiyespor'da kiralık olan oyunculardan golcü Yakup Alkan, Murat Berkan Demir, Harun Kahraman, Kutay Yokuşlu, Kubilay Tim Mert Aki'in yanı sıra sözleşmesi biten kaleci Serkan Demirol, kaptan Sabri Turgut, Mert Özmen, Cemal Şener, Fatih Koyuncu, Alihan Tuncer, Anıl Gir, İbrahim Ethem Sevinç, Cem Özdemir'in sözleşmeleri bitti. Fethiyespor'da sözleşmesi biten futbolculardan bazılarının İskenderun FK ile oynanan karşılaşmanın ardından kenti terk ettiği kaydedildi.



13 İSMİN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

FETHİYESPOR'DA sözleşmesi devam eden 13 oyuncu var. Lacivert- beyazlılarda, Kaleci Halil Kaşlı, Tahir Kurtuluş, Hüseyin Rüzgar, Hayrullah Çelik, Berkay Öztuvan, Anıl Arıcıoğlu, Mehmet Sacit Yolcu, Yasin Uzunoğlu, Oğuzhan Bayram, Hakan Horzun, Görkem Halil Günay, Erkan Kapar ve Serhat Mutlu'nun sözleşmeleri devam ediyor. Fethiyespor'da yeni sezon için nasıl bir yol haritası izlenecek, başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu hangi kararları alacak camiada merakla bekleniyor.

ERDOĞAN CANKUŞ