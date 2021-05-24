KSK avantaj peşinde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya İstanbul'da 83-79 yenildikten sonra rövanşı 80-71 alıp seride durumu 1-1'e getirerek saha avantajını eline geçiren Pınar Karşıyaka, rakibini bugün İzmir'de ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.30'da başlayacak.



FİNALE GÖZ KIRPTI

Toplam 3 galibiyet alan tarafın adını finale yazdıracağı seride üst üste 2 maça ev sahipliği yapacak Kaf-Kaf, yarın da galip geldiği takdirde final için büyük avantaj yakalayacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da 2 sezondur tekrar çıkış yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, rakibini ev sahibi olduğu 2 maçta da yenerse Sarıca'yla şampiyon olduğu 2015'ten 6 yıl sonra final oynayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, Fenerbahçe serisinde İstanbul'da çok zor maçlar oynayıp büyük bir karakter ortaya koyduklarını söyledi.



YÜKSEK TANSİYON

SERİNİN ilk maçının ardından Karşıyaka ile Fenerbahçe cephesi arasındaki söz düellosu, Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu ve Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Cem Karas'ın açıklamalarıyla devam etti. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar ise başkan Turgay Büyükkarcı'nın twitter hesabından 2013 yılında atıldığı iddia edilip Fenerbahçe ile dönemin başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret içeren mesajları paylaştı.



SARICA VE BAŞKAN'A ŞOK CEZA

BASKETBOL Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe serisinin 20 Mayıs'ta oynanan ilk maçında 2 teknik faulle sahadan ihraç edilen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'ya müsabaka hakeminin kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle 21 bin 875 TL ceza verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da gergin maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar yüzünden 35 bin TL ceza aldı.