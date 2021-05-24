Mekik’te başkan Duran çok iddialı

KIZILCABÖLÜKSPOR'DA 11 yıldır başkanlık yapan Osman Duran, destek verilmesi halinde takımı 3. Lig'de şampiyon yapabileceğini söyledi. Denizli 1. Amatör Küme'de mücadele ederken Mekik'in dümenine geçen ve 3 yılı amatör kümede, 8 yılı profesyonel ligde olmak üzere toplam 11 yıldır sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan Duran, yaklaşan olağan kongre öncesinde Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Destek sözlerinin hep unutulduğunu vurgulayan Duran, Kızılcabölükspor'un 2. Ligi hak ettiğini bunun da maddi destekle mümkün olabileceğini söyledi. Şu anda adaylık durumunun söz konusu olmadığını anlatan Duran, "Süreç ne gösterir bilmiyorum.

Bugüne kadar Kızılcabölükspor hiç kötü anılmadı.

Her sezon iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Borçsuz kulübüz. O gün ne gösterir bilinmez. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın dışında destek göremedik. Keşke sponsor olsa da hedef büyültsek. Bunun örnekleri çok. Sonuçta Denizli'nin takımıyız" dedi.

SEBAHATTİN ALP