Nazilli’den dev çağrı

Aydın'ın profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi Nazilli Belediyespor, bir yandan şampiyonluğun kutlamasını yaparken bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. 3. Lig ve 2. Lig play-off maçlarını markaja alarak futbolcu izleyen Siyah İnciler, bir yandan da ekonomik sorunları aşmaya çalışıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan ve şampiyonlukla beraber kulüpten alacağı bulunan futbolcuların alacaklarını yeni sezon öncesi ödemek için yoğun çalışma yapıyor.



YELKOVAN: SAHİP ÇIKIN

MÜTEVAZİ bir bütçe ile şampiyon olan Nazilli Belediyespor'un 2.

Lig'de büyük desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen kulüp başkanı Soner Yelkovan, şöyle konuştu: "Evet bazı başkan ve yönetici arkadaşlarımızın kulüpte alacakları görünüyor. Ancak ben bu kulüpte görev almış herkesin Nazilli Belediyespor için elini taşın altına koyacağına eminim. Birçok başkanımız ve yöneticimiz alacaklarını bağışladı. Bu şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tüm borç ve alacaklarımızı çıkarıyoruz. İnşallah da kısa sürede bu sorunun üstesinden geleceğiz. Tüm şehrin, tüm işadamlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Ancak kulübümüze gönderilen son icranın ise şampiyonluk yolunda manidar olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ