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Haberler Spor Altekma’dan geleceğe yatırım

’dan geleceğe yatırım

Altekma’dan geleceğe yatırım

25.5.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, altyapıdan 3 oyuncusunu A takım kadrosuna dahil etti. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, pasörler 20 yaşındaki Emre Çalışkan ile 18 yaşındaki Ataberk Gümüşsoy'un yan sıra pasör çaprazı 18 yaşındaki Aybora Özismim'in A takım kadrosunda yer alacağını belirtti. Geçen sezon da Emir Pınar ve Berkant Mit'i A takıma aldıklarını hatırlatan Tendik, "Her sezon A takıma altyapıdan oyuncu almayı hedefledik ve bu yolda ilerliyoruz. Bu 3 sporcumuzun ağabeylerinden öğrenecek çok şeyleri olacak. Hem tecrübe kazanacaklar hem de gerektiğinde sorumluluk alıp sahada yer alacaklar" ifadelerini kullandı.
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