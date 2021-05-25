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Haberler Spor Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

25.5.2021

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran 'BizimÇocuklar'a helal olsun. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
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