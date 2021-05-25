GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran 'BizimÇocuklar'a helal olsun. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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