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Haberler Spor Ergin Ataman: ‘Kupayı biz hakkediyoruz’

: ‘Kupayı biz hakkediyoruz’

Ergin Ataman: ‘Kupayı biz hakkediyoruz’

25.5.2021

ANADOLU Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olma zamanlarının geldiğini söyledi. Son 3 yılın en başarılı takımı olduklarını söyleyen Ataman şu ifadeleri kullandı "Bu sezon müthiş bir rekabet var. Dörtlü Final de çok çekişmeli geçecek ama biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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