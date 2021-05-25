Ergin Ataman: ‘Kupayı biz hakkediyoruz’

ANADOLU Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olma zamanlarının geldiğini söyledi. Son 3 yılın en başarılı takımı olduklarını söyleyen Ataman şu ifadeleri kullandı "Bu sezon müthiş bir rekabet var. Dörtlü Final de çok çekişmeli geçecek ama biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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