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Haberler Spor Manisa FK atağa kalktı

atağa kalktı

Manisa FK atağa kalktı

25.5.2021

MİSLİ.COM 2. Lig'de namağlup şampiyon olarak tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Manisa Futbol Kulübü, transfere de hızlı bir giriş yaptı.
İleri uçta sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlı kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda Denizlispor'dan Hugo Rodallega ve Göztepe'den genç yıldız Ege Özkayımoğlu'nu listesine almıştı.

Transferde ses getiren Manisa ekibi şimdi de Süper Lig'in yeni temsilcisi Giresunspor'un golcüsü Eren Tozlu'ya kanca attı. Karadeniz temsilcisiyle iyi bir sezon geçiren ve Süper Lig'e yükselmesinde rol oynayan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bunu fırsat bilen siyahbeyazlı kurmaylar, bonservis engeli olmaması nedeniyle tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Kulübüyle büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Eren'in de, Manisa ekibinde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 1. Lig'den birçok teklif alan futbolcunun kariyerine hedefi olan bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.

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