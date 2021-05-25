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Haberler Spor Özdemir’den yeni lig planı

Özdemir’den yeni lig planı

Özdemir’den yeni lig planı

25.5.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de gelecek sezonun 20 takımla oynanacağının altını çizen Özdemir, yeniden 18 takıma dönülmesinin de sinyalini verdi.
Sezon içinde yoğun bir temponun yaşandığına dikkati çeken Özdemir, "Gelecek sezonu 20 takımla oynayacağız ve 38 hafta olacak. 3 hafta içi maç yapacağız.
Her şeyi planladık.
Süper Lig'de takım sayısı 18 olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon oluyor.
1. Lig'in de 18 takımlı olması gerektiğini düşünüyoruz.
Ana hedefimiz 18 olmalı. Her sene 3 yerine 4 takım düşürerek bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

HEDEF SEYİRCİLİ OYNATMAK
Aşı sisteminin başarılı olması durumunda yeni sezonu seyircili oynatmak istediklerini aktaran Başkan Özdemir, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak" dedi.

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