Serüven başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu yaz dönemine Milletler Ligi ile start veriyor. Filenin Sultanları ilk maçında bugün saat 13.00'te Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi ilk maçında bugün saat 13.00'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Yaz döneminde yoğun bir fikstür ile 3 turnuvada boy gösterecek olan Filenin Sultanları için ilk durak Voleybol Milletler Ligi olacak. 16 takımın katılımı ile İtalya'nın Rimini kentinde fanus sistemiyle düzenlenecek olan turnuvada milliler, ilk maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.