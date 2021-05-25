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Haberler Spor Skandal! En iyi 11’e alınmadılar

Skandal! En iyi 11’e alınmadılar

Skandal! En iyi 11’e alınmadılar

25.5.2021

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını terlettiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa imza attı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı. Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti. Seçilen 11'de şu isimler yer aldı: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).
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