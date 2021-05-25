Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımızın formasını terlettiği Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğa imza attı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından hazırlanan sezonun 11'ine alınmadı. Bu karar Türk taraftarlar ve Lille taraftarları arasında tepki çekti. Seçilen 11'de şu isimler yer aldı: Navas (PSG), Reinildo (Lille), Kimpembe (PSG), Marquinhos (PSG), Clauss (Lens), Tchouameni (Monaco), Andre (Lille), Paqueta (Lyon), Depay (Lyon), Mbappe (PSG), Neymar (PSG).
Skandal! En iyi 11’e alınmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.