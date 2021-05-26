Avrupa Ligi’nde final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın TSİ 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı.

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