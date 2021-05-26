BAL’da geri sayım başladı

Bölgesel Amatör Lig heyecanı 9 Haziran Çarşamba günü başlıyor. BAL'a katılacağını belirten 108 takım, 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta olmak üzere 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında 1. olan 8 takım, tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final maçları sonunda bölge birincisi olacak olan 4 takım, TFF 3. Lig'ine çıkma hakkı kazanacak.

Ege Bölgesini 20 takım temsil edecek.



KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Aliağa Futbol Kulübü, Yeşilovaspor, Buca Zaferspor, Çiğli Bld, İzmirspor, Torbalıspor, Torosgücüspor, Ahmetli Bld, Bieksper Hacırahmanlı, Manisa Sanayi, Yunusemre Bld, Ayvalıgücü Bld, Sökespor. Kuşadası, Bolvadin, İscehisar, Çal Belediyespor, Sarayköyspor, Bağbaşı Zeytinköyspor ve Serinhisarspor yer alacak. Tüm grupların fikstür çekimi bugün saat 16.00'da Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda çekilecek.