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Haberler Spor Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti

Milli atlet tarihe geçti

Milli atlet , Atina’da 14.04’lük derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi. Uluslararası Atlamalar Kupası’nda 22 yaşındaki Avrupa U23 madalyalı milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada 14 metre kulübüne adını yazdıran ilk Türk kadın atlet oldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz tarihe geçti

26.05.2021, 23:30

Atina'daki Kallithea Stadı'nda yapılan Uluslararası Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Tuğba, müsabakayı ilk hakkındaki 14.04'lük derecesiyle ikinci sırada tamamladı. Danışmaz, bu derecesiyle salonda yaptığı 13.97'lik en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu 14 metrenin üzerine taşıdı ve önemli bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Tarihe üç adımda 14 metreyi atlayan ilk Türk kadın atleti olarak geçen Ankaralı atlet, sevincini antrenörü Cahit Yüksel ve antrenman partneri Buse Savaşkan ile yaşadı.
TAF Başkanı Fatih Çintimar, dereceyi öğrendikten sonra Tuğba ve antrenörü Cahit Yüksel'i arayarak tebrik etti. Başkan Çintimar, "Tuğba'nın bu dereceyi yapacağından emindik. Kısmet Atina'daki yarışmayaymış. Şimdi sırada Olimpiyat bileti var. İnşallah o da sırada" diye konuştu.

Milli atlet yarın İstanbul'a döndükten sonra hafta sonu bir sonraki yarışması için Romanya'nın Craiova kentine geçecek.

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